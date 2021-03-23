Meclis’te döviz gündemi: Erhürman: “Çalışma yapılmalı” / Saner: “Kurlar düşmeye başladı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dövizde yaşanan yükselişe işaret etti, kendi hükümetleri döneminde yaşanan benzeri bir döviz krizinde kendilerine karşı büyük bir kampanya başlatıldığını hatırlattı.

Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun hiç vakit kaybetmeden bu konuda ne yapılabileceğine dair çalışmalara başlaması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner ise kurların düşmeye başladığını söyledi.

Erhürman: “Bakanlar Kurulu vakit kaybetmeden döviz kriziyle ilgili ne yapabileceğine dair çalışma başlatmalı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman döviz krizi konusuna değindi, kendi hükümetleri döneminde yaşanan benzeri bir döviz krizinde kendilerine karşı büyük bir kampanya başlatıldığını söyledi.

O dönemde güneyden geçişlerin olmasının ve turizm faaliyetlerinin sürmesinin bir avantaj yarattığını anımsatan Erhürman, öte yandan TL’nin değer kaybetmesinin Türkiye’de rüzgarlar estirdiğinde KKTC’deki fırtınalar yarattığını çünkü KKTC ekonomisinin ithalat üzerine kurulduğunu anlattı.

Türkiye ile imzalanan protokollerin önemli bir unsurunun öngörülebilirlik olduğunu ifade eden Erhürman, bu bağlamda protokole gerekli maddelerin, tüm uyarılarına rağmen konulmadığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun hiç vakit kaybetmeden bu konuda ne yapılabileceğine dair çalışmalara başlaması gerektiğini dile getiren Erhürman, kendi hükümet dönemlerinde alınan önlemlere de bakılabileceğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı’nın Nisan ayında erken seçim tarihi ya da ara seçimle ilgili karar alınması gerektiği yönündeki açıklamalarına değinen Erhürman, bunu kendilerinin de aylardır söylediğini belirtti.

Erhürman bu konudaki belirsizliğe son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Saner: “Kurlar düşmeye başladı”

Başbakan Ersan Saner TL’deki değer kaybı konusunda sorulara yanıt verdi, kurların düşmeye başladığına işaret etti.

Öte yandan döviz krizlerinden dolayı başta kiralar olmak üzere vatandaşın ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Saner, hükümet olarak gerekli kararları üreteceklerinden kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Covid sürecine de işaret eden Saner, 4’lü koalisyon döneminde alınan önlemlerden bahsedildiğini, büyük ihtimalle bunlara paralel önlemler alınacağını belirtti.

Hastanede çalışanlar konusunda Sağlık Bakanı Üstel’in gerekli yanıtı verdiğini anımsatan Saner, Sağlık Bakanının ortaya koyduğu duruşun arkasında olduğunu kaydetti.

Benzinde ortaya çıkan döviz bazındaki artışa rağmen, bu farkların bu ekonomik koşullarda halka yansıtmadıklarını, Fiyat İstikrar Fonundan bu farkı karşıladıklarını anlatan Saner, dördüncü defadır bu yola gittiklerini belirtti.

Saner son yıllarda sağlık alanında yapılan istihdamlar hakkında da bilgi verdi. Başbakan Saner erken seçim konusunda en kısa zamanda tüm partilerle bir görüş alışverişi yapacaklarını da söyledi.