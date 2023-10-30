Mecliste "dökülen devlet okulları" tartışması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis kürsüsünde eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bir televizyon programındaki söylemlerine işaret eden Erhüman, “Eğitim ile ilgili açıklamalarımızda muhatabımız sadece Eğitim Bakanlığı olmadı. Bütün açıklamalarımızda tırnak içinde olmak kaydı ile hükümetten bahsettik. Eğitim mali ihtiyaçları konusunda Eğitim Bakanlığı’nın elinin çok da güçlü olmadığı bilgisindeyiz” dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun katıldığı televizyon programında okulların bakım, onarım, tamiratıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nı işaret ettiğini ve bakanlığın ihtiyaç duyulan bütçeyi karşılamadığını söylediğini belirten Erhurman, “Biri hafta sonu diğeri de öğrenciler sınıftayken gerçekleşen olaylarda, tüm milletvekililer neyse ki, iyi ki şeklinde konuşmak zorunda kaldık. Sorunun sadece bir yeri bize gösteriyor ki, okullarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım tamirat gerçekleştirilmedi. Hala bugün itibariyle depreme dayanıklı olmayan binalarla ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre raporların sadece % 5’i kendisine ulaşmış. Bu kabul edilebilir değil. Bizim aldığımız bilgiler çalışmalar yolunda gittiği yönünde. Ana muhalefet olarak bizim gerekirse bu komitelerin içerisinde yer alırız dememize rağmen, biz bu komitelerde yer almıyoruz. Biz o komitelere dâhil edilmiş olsaydık, biz de sorumlu olurduk. Buralarda okuyanlar çocuklarımız. Ama % 95’i ne durumda bilmiyoruz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar çocuklarımızın meselesi. Bizim çocuklarımız şu anda tehlike altında” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

“Düşmesi gereken sıvalar çekiçle düşürülecek”

Meclis kürsüsüne çıkan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise inşaat mühendislerinin özel alanda yürüttükleri faaliyetler de olduğunu belirterek, “Bu okulların tekrardan projelerinin çizilmesi, depreme dayanıklılıkla ilgili, projelerin denenmesi ile ilgili bir takvime ihtiyaç var. Bu ağır aksak giden bir süreç var” dedi. Bakanlığın bütçesi ve kapasitesinin ortada olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu,

“Bize diyorlar ki bütün yaz ne yaptın? Anlatıyoruz depremle ilgili mühendislik işlerinin tamamlanması gerekiyor k,i devletin bütçesi doğru harcanabilsin. Boşaltılsın denilen sınıfların bile projesi gelmedi. Çok eleştirilen prefabrik ile risk oluşturacak sınıflarda hiçbir çocuğu bırakmadık. Düşmesi gereken sıvalar çekiçle düşürülecek, ama çocukların başına düşmeyecek. Okul aile birlikleriyle, belediyelerle bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün eleştirilere rağmen bu kadar hızlı ve geçici süreçte ancak prefabrikle ilgili çözüm bulabileceğimizin herkes farkındadır” şeklinde konuştu.

“Prefabrikleri 302 bin TL’nin altında kim yaparsa ona yaptırıyoruz”

Okullara yapılan prefabrik yapılarla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu,“Prefabrikleri kime yaptırıyorsunuz diyorlar? İnsanlar ihaleye bile girmiyor. 302 bin TL’nin altında kim yaparsa ona yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

Depremle ilgili raporların sonranda gelen raporlarla birlikte %10’a ulaştığını belirten Çavuşoğlu,tam gün eğitimde aç kalan çocuklar konusunda da, bu hafta içerisinde 10 milyon TL’ yi okullara çocukların beslenmesiyle ilgili ayrıldığını ve bunun “Tarihte bir ilk” olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu “Bütün okullara da arıtma kuracağız.” dedi.

“Kitapların arkasındayım”

Kitapların içeriği ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Kitapların abuk subukluğu hiçbir yerde yoktur. Sizin bakış açınız öyleyse ben bir şey yapamam. Kitapların arkasındayım” dedi. Okulların elden geçmesi için çok ciddi bir kaynağa ihtiyaç olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Uluslararası standartla okul istiyorsak bu işlere çok ciddi paralar ayırmaya devam etmeliyiz. Maliye bu konuda bütçesini zorluyor. Gerekiyorsa tüm toplumla bu işi çözmeliyiz.” şeklinde konuştu.