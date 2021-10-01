"Meclisin itibarını yerle bir ettiniz, bu hükümet yok hükmünde"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in törensel açılış toplantısında hem hükümete hem de Cumhurbaşkanı Tatar’a sert sözlerle yüklendi.

Erhürman hükümetin kendi kurduğu özel komitesindeki erken seçim tarihini bile karara bağlayamadığına dikkati çekerek “Bu hükümet yok hükmünde” dedi. Tatar’ın ve hükümetin meclisin itibarını paspas ettiğini söyleyen Erhürman hükümetin meclise yasa getitmeden ülkeyi kanun hükmümde kararnameler ile yönettiğine vurgu yaptı. Meclise toplam 6 yasa tasarısı getiren hükümetin bu dönemde 74 kanun hükmünde kararname çıkardığını anlatan Erhürman meclisin tüm süreçlerden dışlandığını ifade etti.

“İtibarını yerle bir ettiğiniz bir meclisin açılışındayız”

Tatar’ın da meclise bilgi vermediğini, yapılacak önerilerle ilgili hiçbir temaslı olmadığını da söyleyen Ehürman şunları ifade etti:

“Birilerinin bize paralel evrenden seslendiğine dair bir izlenime sahibim. İtibarını yerle bir ettiğiniz bir meclisin açılışındayız. Kapanma kararı alınmadan kapanan bir meclisi sözde açılışındayız. Sayın Başbakan siz meclisi ne hale getirdiğinizi daha ne yaşanması lazım bu memlekette?

4. yasama yılında 12 yasa yasalaştı. Bunlar Türkiye ile anlaşmalar ve bütçe idi. 6 yasa tasarısı getirdiniz. 74 tane yasa gücünde kararname çıkardınız. Nerede irade? Siz de buraya meclis diyeceksiniz. Memleketi getirdiğiniz yerin farkında mısınız?

Cumhurbaşkanı ‘Ulusal Konsey’ kuracağım derken meclis Kıbrıs sorununda tamamen dışlandı. Siyasi partiler sis bitkisi gibi Cenevre’ye götürüldü. Böyle itibarsızlık olmaz”

“Tatar bir usta bir memleket”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın tek başına öneriler hazırladığını anlatan Erhürman, New York’ta kapsamı bir program sunulmasından bahsedildiğini ifade ederek meclise bu konuda hiçbir bilgi verilmediğini belirtti. “Egemenlik egemenlik diyorsunuz, egemenlik rozet midir? Nerede egemenlik, nerede meclisin iradesi?” diyen Erhürman “Tatar’ın bir usta bir memleket tavrına” tepki gösterdi.

"Hukukun olmadığı ve devletin bu kadar yüceltildiği tek yer faşizmdir"

Seçim kararı ile ilgili özel komitede alınan seçim kararını geçiremeyen hükümete yüklenen Erhürman “Bu kadar beceriksizlik, bu kadar basiretsizlik bu kadar Anayasa’ya saygısızlık görülmedi” dedi.

Erhürman şunları kaydetti:

“Hukuk mukuk yok, ama size göre devlet var. Hukukun olmadığı ve devletin bu kadar yüceltildiği tek yer faşizmdir. Konuşmalara bakıyorum, paralel evren! Paralel evrenden enerji yolluyorsunuz. Bu memleketin hayrına olan bir şey yok”

“Pazartesi kriz var” polemiği

Erhürman hükümetin meclisi açmayarak ülkeyi yasa gücünde kararnameler ile yönetmesini sert sözlerle eleştirerek mecliste Pazartesi günü nisap yaşanmasının beklendiğine işaret etti, Meclis Başkanı’nın açıklamalarına dikkat çekti.

Meclis Başkanı’nın Pazartesi günkü meclis toplantısı ile ilgili “kriz yaşanıyor” şeklindeki sözlerine dikkati çeken Erhürman bunu eleştirdi. Sennaroğlu ise oturduğu yerden bu yoruma cevap vererek “Ben öyle demedim, öyle yazdılar” dedi.

“5 aylık ömrü olan hükümet serbest bölge çalışması yaptı?”

Erken seçim kararı alan hükümetin Başbakanı Saner’in KKTC’nin tamamını serbest bölge yapacak bir çalışma hazırladığını açıkladığını ifade ederek şunları söyledi: “Sizin deyiminizle 5 ay ömrü olan bir hükümetsiniz. Bana sorarsanız mefta bir hükümetsiniz. Kimsenin bu çalışmadan haberi yok. KKTC’de atış serbest, bu kadar serbest davranıyorsunuz”

“Sizin derdiniz bir şey yapmak değil, siyasette bir şey olmak”

Hükümet programında Ekim’de erken seçim yazmasına, Başbakan Ersan Saner’in daha da erken bir seçim dillendirmesine karşın, bunlar hiç yokmuş gibi davranıldığına işaret eden Erhürman, Meclis’in yanı sıra ülkenin kurumlarını da Hükümetce ‘pas pas edildiğini’ ifade etti.

Mühendis ve Mimar Odaları’nın dahi, durup dururken ortaya çıkarılan Külliye ile paspas edilmeye çalışıldığını belirten Erhürman, “Çünkü Kıbrıs Türk Halkı’nın böyle bir yeteneği yok, mimar da getirtmeye kalktınız” şeklinde konuştu.

“Savaş sonrası bir durum yarattınız” diye Hükümet’e seslenen Erhürman, tüm bunlara karşın ‘gülen fotoğraflar’ paylaşılmasını da eleştirdi.

Erhürman, “Sizin derdiniz bir şey yapmak değil, siyasette bir şey olmak. Halkmış, memleketmiş gailesini çekmezsiniz. İnsanlar inim inim inliyor” şeklinde konuştu. Özel okullarla, devlet okullarında okuyan çocuklar arasında eşitliğin bozulduğuna vurgu yapan Erhürman, özel okullarda okuyan çocuklar her gün okula giderken, devlet ilkokullarında seyreltilmiş eğitime dikkat çekti.

Hükümet’e sorular:

“Kaç vatandaş yapıldı, kaç seçmen var?”

Meclis kürsüsünden Hükümet’e sorular da sordu: “Kaç vatandaş yapıldı, kaç seçmen var, TC ile imzalanan 3 milyon 250 bin TL’lik protokolden nereye ne geldi, Maliye neden borçlandı?”

KIBTEK’le ilgili de konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘algı operasyonu ile gerçeklerin örtülmeye çalışıldığına’ vurgu yaptı.

Erhürman, “Söyleyecek çok şey var, bir gün gelir de nisabı sağlarsanız onları da söyleriz” şeklinde konuştu.