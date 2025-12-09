“Meclisi erteleyin, kriz masasının başına, vatandaşın yanına dönün”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, afete rağmen hükümetin Başbakanlık bütçesini görüşmekte ısrar etmesini eleştirerek, “Vatandaş zor durumdayken meclisin toplanması doğru değil, yürütme kriz masasının başında olmalı” dedi, toplantıyı ertelemeyi önerdi.

Ada genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının yarattığı afete rağmen UBP – YDP – DP hükümetinin Meclis Genel Kurulu’nu Başbakanlık bütçesini görüşmek için toplamasına CTP Milletvekili Devrim Barçın tepki gösterdi.

Barçın, konuşmasına afetle mücadele eden tüm belediye ekiplerine, kaymakamlıklara, polis, itfaiye ve sivil savunma personeline teşekkür ederek başladı. Barçın, akşam saatlerinde daha büyük bir felaket beklendiğini hatırlatarak Eğitim Bakanlığı’nın “gecikmiş bir kararla” okulları tatil ettiğini söyledi.

“Vatandaşlarımız bugün zor durumdayken meclisin ertelenmesi, bakan ve hükümet yetkililerinin kriz masasının başında olması gerekir” diyen Barçın, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun kriz masasının başında olması gerekirken Meclis’te bulunmasını da eleştirdi.

Başbakanlık bütçesi kapsamında toplam 7 ayrı bütçenin görüşülmesinin planlandığını, sadece kendi konuşmasının dahi saatler süreceğini belirten Barçın, “Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenme noktasında bir gaile duymuyor musunuz?” diye sordu.

Barçın, yolsuzluk iddialarını gündeme getirmekten geri durmayacaklarını vurgulayarak, “Sanıyorsanız ki yolsuzlukları burada anlatmayacağız, belgelerle ispatlamayacağız, yanılıyorsunuz” dedi. Ancak içinde bulunulan durumun siyaset üstü olduğunun altını çizerek yürütmenin afet anında yerinde bulunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Barçın, “Bu yanlıştan dönelim. Bu meclisi erteleyelim. Gruplar arası varılan mutabakat çerçevesinde bir güne erteleyelim. Vatandaşımızın bu zor gününde yanlarında olalım” ifadelerini kullandı.