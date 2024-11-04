Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılan Genel Kurul toplantısına sansür uygulayan BRT, yayına Meclis TV yerine “koro” dinletisi verdi.

Yaşananlar, Gezi Parkı olaylarında Türkiye ana akım medyasının, protestolar yerine “penguen belgeseli” yayınlamasını anımsattı.

Bilindiği üzere Meclis TV’nin organizasyonu BRT tarafından yapılıyor.

Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle topladı ancak UBP, YDP ve DP’li vekiller, meşru toplantıya katılmayı reddetti.

Bu sırada açılan Meclis TV yayını, genel kurul devam ederken, kısa sürede kesildi.

Özdenefe, “aldığım bilgiye göre Meclis TV yayını kesti. Eğer böyle ise mevzuat gereği yayına devam etmeleri gerektiği hatırlamasını yapmam gerekiyor” dedi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali ise “Darbeciler, BRT yayınına müdahale edecek kadar kendilerinden geçtiler” dedi.

Ancak Genel Kurul'u yöneten ve 'başkan' sıfatını taşıyan Özdenefe'nin emrine rağmen yayın başlatılmadı.