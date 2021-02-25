Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından ikinci toplantısını bugün yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurul, saat 11.30’da başladı.

Meclis'te ilk olarak bazı komiteler ve üyelerine ilişkin oylama genel kurula sunuldu.

Özyiğit, Kültür Dairesi’ndeki tüzük değişikliğini sordu

Meclis Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşma istemleriyle devam ediyor.

Meclis kürsüsünde ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Kültür Dairesi’ndeki tüzük değişikliği ile Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edilmesini eleştirdi.

Öztyiğit, konuyla ilgili açıklama istedi. Özyiğit’e cevap vermek için kürsüye çıkan UBP Milletvekili Özdemir Berova, daha detaylı bilginin ilgili Bakanlık tarafından verilebileceğini ifade etti.

Bu konunun Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağını anlatan Berova, özetle şunları dile getirdi: “Özyiğit’in sözünü ettiği tüzüğün geçmiş dönemde uygulamaya girdiğinde ben de görev başındaydım. O dönemde yapılan bu yasada çok eksiklikler söz konusuydu. Yasanın yürürlüğe girme koşulu da belli şartlara bağlanmıştı ve bu yasa sadece askıda kalmış, yürürlüğe girmemişti. Kimseyle görüşmeden değişiklik yaptığımız ifade edildi ama yetkili sendikalar ile geçmiş dönemde zaten istişare edilmişti.” şeklinde konuştu.