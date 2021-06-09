Meclis tatiline az kaldı, yasa tasarıları Komite’de tıkandı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti döneminde yaşanan ‘nisap’ sorunuyla kamuoyuna yansıyan Cumhuriyet Meclisi Komiteleri, işlemede sıkıntı çekiyor, çok fazla tasarı ‘yasallaşma’ bekliyor…

En önemli komiteler arasında yer alan, çeşitli nedenlerle 6 hafta toplanmayan Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi’nde, aralarında ‘Erken Seçim Tarihine’ ilişkin düzenlemenin de bulunduğu, hayat bulmayı bekleyen önemli çalışmalar yer alıyor.

Öte yandan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 166’sı yasa gücünde kararname olmak üzere, toplamda 211 yasa tasarısı gündemde bulunuyor. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde ise 32 dilekçe yer alıyor. Sayıştay Komitesi’nin ise görüşülmeyi bekleyen 150 dosyası var…

KOMİTELERDE DURUM NE?

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros: 166’sı yasa gücünde kararname olmak üzere 211 yasa tasarısı gündemde

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk:

3 önemli yasa tasarısı gündemde…

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu: İvediliği alınıp, bekleyen birçok çalışma var

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ: Komite gündeminde 32 dilekçe var

Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Salahi Şahiner: Görüşmemiz gereken 150 dosya var

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi’nde 1 Temmuz’da başlayacak yasama yılı tatiline sayılı günler kaldı, komite çalışmalarının nasıl ilerleyeceği gündeme geldi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti döneminde yaşadığı ‘nisap’ sorunuyla kamuoyuna yansıyan Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan komitelerin gündemi oldukça yoğun.

En önemli komiteler arasında yer alan, çeşitli nedenlerle 6 hafta toplanmayan Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler Komitesi’nde hayat bulmayı bekleyen önemli çalışmalar yer alıyor.

Komitede Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi yasallaşmayı bekliyor.

Öte yandan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 166’sı yasa gücünde kararname olmak üzere, toplamda 211 yasa tasarısı gündemde bulunuyor.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde ise 32 dilekçe yer alıyor.

Sayıştay Komitesi’nin ise görüşülmeyi bekleyen 150 dosyası var…

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ise Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı oylanmaya başlayacak. Komitede ayrıca Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası, Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı gündemde…

Komitelerdeki çalışmaları değerlendirdiler

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, 166’sı yasa gücünde kararname olmak üzere toplamda 211 yasa tasarısının gündemlerinde olduğunu belirtti.

Toros, 1 Temmuz’da Anayasa gereği Meclis’in tatile gireceğini, ancak Genel Kurul’da alınacak bir kararla tatil süresinin kısaltılabileceğine işaret etti.

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ise komitenin gündeminde Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin bulunduğunu söyledi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu da bu dönemde sağlıkla ilgili yasa tasarılarına ağırlık verildiğini, komite gündeminde ivediliği alınıp, bekleyen birçok çalışma olduğunu söyledi.

Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise komitede 150’e yakın dosyanın görüşülmeyi beklediğini söyledi.

Öte yandan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, komite gündeminde 32 dilekçe bulunduğunu söyledi.

Gürçağ, dilekçelerin 2020-2021 yıllarını kapsadığını, sırasıyla değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk:

3 önemli yasa tasarısı gündemde…

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, komitenin gündeminde Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi, Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin bulunduğunu söyledi.

Öztürk, komitenin bugün toplanacağına yönelik bilgi vererek, daha fazla detay paylaşmadı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu

İvediliği alınıp, bekleyen birçok çalışma var

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, bu dönemde sağlıkla ilgili yasa tasarılarına ağırlık verildiğini, komite gündeminde ivediliği alınıp, bekleyen birçok çalışma olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın oylanmaya başladığını, önümüzdeki hafta bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Komitede ayrıca Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası’nın görüşüldüğünü ifade eden Sucuoğlu, Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son şeklini aldığını kaydetti.

Sucuoğlu, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı’yla ilgili düzenlemenin önemli olduğunu dile getirdi.

Meclis’te 1 Temmuz’da başlayacak tatilinde komite çalışmalarının nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Sadece vekiller değil, Meclis’te çalışanlar da var. Onu konuşup, hassas ve yararlı olabilecek yasa tasarılarını geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros:

211 yasa tasarısı gündemde

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, 166’sı yasa gücünde kararname olmak üzere toplamda 211 yasa tasarısının gündemlerinde olduğunu belirtti.

Toros, 1 Temmuz’da Anayasa gereği Meclis’in tatile gireceğini, ancak Genel Kurul’da alınacak bir kararla tatil süresinin kısaltılabileceğine işaret etti.

Şu anda tüm komitelerde devam eden yasa çalışmaları olduğunu dile getiren Toros, yaz boyunca da çalışabileceğine değindi.

Toros, komite çalışmalarının verimli geçtiğini dile getirerek, istisnalar dışında çoğu yasa tasarısının oybirliğiyle geçtiğini sözlerine ekledi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

32 dilekçe var

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, komite gündeminde 32 dilekçe bulunduğunu söyledi.

Gürçağ, dilekçelerin 2020-2021 yıllarını kapsadığını, sırasıyla değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Yasa yapan bir komite olmadıklarını, vatandaşlardan gelen sıkıntı ve ihtiyaçların gündeme alındığını ifade eden Gürçağ, “Bazı dilekçeler Ombudsman’ı ilgilendiren içeriğe sahip. O nedenle de toplantılara ihtiyaç olması halinde söz konusu kurum da katılıyor” dedi.

Gürçağ, komitenin yasama döneminde olduğu gibi yaz döneminde de sıklıkla toplanamayacağını ifade etti.

Vatandaşların komiteden haberdar olmadığını da dile getiren Gürçağ, “Komite gündemine gelen dilekçe sayısı oldukça az. Vatandaş, hangi sıkıntıda olursa olsun, komitemize dilekçe yapabileceğini bilmeli. Bu Anayasal bir haktır” şeklinde konuştu.

Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

150 dosya var

Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Salahi Şahiner, komitede 150’e yakın dosyanın görüşülmeyi beklediğini söyledi.

Şahiner, ilk başta gündeme gelebilecek dosyaların yargıya müdahale endişesiyle sınırlı olduğunu ifade ederek, Başsavcılık’tan gelen görüş sonrasında sürecin yeniden canlanacağını belirtti.

Kıb-Tek ve belediyelere yönelik Sayıştay raporlarını öne alacaklarını dile getiren Şahiner, yaz döneminde de daha verimli çalışma yapılması için komitelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti.