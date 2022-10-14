Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen oldu

Bakanlar Kurulu, Trafik Dairesi’ne, Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğüne atamalar yaptı, Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü Serap Destegül’ü ise görevden aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürü görevine Ahmet Aydın atandı.

Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü görevine ise İrem Uygun Soyşen atandı.