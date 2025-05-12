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Meclis, oyçokluğuyla “Yeşilırmak, vekilliği sona erince yargılansın” dedi

Meclis, oyçokluğuyla “Yeşilırmak, vekilliği sona erince yargılansın” dedi

Meclis, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması ve milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra yargılanmasına oyçokluğuyla; UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla kabul etti.

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Meclis, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması ve milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra yargılanmasına oyçokluğuyla; UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla kabul etti.

27 kabul ve 20 ret oyu verilen oylamaya 3 kişi ise katılmadı.

Detaylar gelecek…

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