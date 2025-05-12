Meclis, oyçokluğuyla “Yeşilırmak, vekilliği sona erince yargılansın” dedi
Meclis, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması ve milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra yargılanmasına oyçokluğuyla; UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla kabul etti.
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Meclis, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması ve milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra yargılanmasına oyçokluğuyla; UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla kabul etti.
27 kabul ve 20 ret oyu verilen oylamaya 3 kişi ise katılmadı.
Detaylar gelecek…
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Etiketler : Emrah Yeşilırmak