İncirli: “Başaran Düzgün Spor Salonu ve oyun alanları için sürecin takipçisi olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Arabahmet Kültür Dayanışma Derneği heyetini kabul etti. Gerçekleşen görüşmede, bölge sorunları ele alınırken çocuk oyun alanlarının eksikliğine dikkat çekildi. Ayrıca görüşmede, bölgedeki bir diğer sorun olan Başaran Düzgün Spor Salonu’nun bakım eksikliği nedeniyle yarattığı güvensiz koşullar da gündeme geldi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyetler, spor salonunu yerinde inceledi.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla İncirli, Başaran Düzgün Spor Salonu’yla ilgili gereğinin yapılması için çalışacaklarını belirterek Yiğitler Burcu Parkı’ndaki çocuk oyun alanlarının eksikliğiyle ilgili de CTP Belediye Meclis üyelerinin konuyu gündeme taşıyacağını söyledi ve her iki konuyla ilgili süreçlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Arabahmet Kültür Dayanışma Derneği üyeleri ise derneğin kuruluş amacı ve yürüttükleri faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi ve bölgedeki sorunları aktardı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve Milletvekili Filiz Besim eşik etti. Arabahmet Kültür Dayanışma Derneği’nde ise Yönetim Kurulu üyeleri Ülviye Beşe, Sinem Ertaner, Melek Erdoğan, Aslıhan Kani ve Enç Yılmaz hazır bulundu.