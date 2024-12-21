Meclis komitelerinde başkan ve başkan vekilleri yeniden belirlendi

Cumhuriyet Meclisi'nde yeniden oluşturulan sürekli komiteler, Genel Kurul çalışmalarının ardından “Komite Başkanları ve Başkan Vekillerinin Seçilmesi” gündemiyle ayrı ayrı toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen seçimlerde UBP Milletvekili Yasemi Öztürk; Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Ongun Talat da Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi

UBP Milletvekili Ali Pilli, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Teberrüken Uluçay katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi

UBP Milletvekili Sunat Atun; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Komite üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Sayıştay Komitesi

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Sayıştay Komitesi Başkanı ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da Başkan Vekili olarak oybirliği ile seçildi.

Sayıştay Komitesi toplantısına, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.