Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplanamıyor

Ayşe GÜLER

‘Erken Seçim tarihinin’ de görüşüleceği, gündeminde Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi gibi önemli yasa önerilerinin de bulunduğu Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi

UBP-YDP-DP Azınlık Hükümeti döneminde şu ana kadar yalnızca 5 kez toplantı gerçekleştirebildi.

Komite 2 haftadır toplanamıyor, toplantılar ardı ardına erteleniyor.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komiteye bir süredir Bakanlar Kurulu tarafından herhangi bir yasa tasarısı iletilmiyor, yalnızca protokollere yönelik görüşmeler yapılıyor.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, hükümet kuruldu kurulalı Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’nin komitede 1 kez görüşüldüğünü söyledi, ikinci görüşmeye UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ile Oğuzhan Hasipoğlu’nun katılmadığını, toplantının Yasemi Öztürk başkanlığında, muhalefet desteğiyle yapıldığını aktardı.

Derya, son iki haftadır ise komite davetiyesi çıkmasına rağmen toplantıların iptal edildiğini dile getirdi.