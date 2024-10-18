"Meclis Başkanı yine seçilemezse, erken seçim yerine yeni bir 'abi' gündemde"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanı seçiminin bugün de başarıya ulaşamaması durumunda UBP'nin erken seçim yerine yeni bir genel başkan ve başbakana yöneleceğini öne sürdü.

Özersay ayrıca, Üstel'in tüm UBP'li vekillerden "oylarını fotoğraf çekmelerini istediğini ancak tepki gördüğünü de iddia etti.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

UBP MİLLETVEKİLLERİ VERDİKLERİ OYUN FOTOĞRAFINI ÇEKİP GÖSTERECEKLERMİŞ!

BAZI UBP MİLLETVEKİLLERİ CİDDİ ŞEKİLDE TEPKİLİ

BAZI UBP MİLLETVEKİLLERİ CİDDİ ŞEKİLDE TEPKİLİ BU DEFA DA OLMAZSA ERKEN SEÇİM DEĞİL ÜNAL BEYİN İSTİFASIYLA “YENİ BİR ABİ” GÜNDEMDE!

1- Dün UBP içi toplantıda Ünal bey “verdiğiniz oyun fotoğrafını çekeceksiniz ve bize göstereceksiniz” demiş, bazı milletvekilleri ise TEPKİ GÖSTERİP “BİZ ÇOCUK DEĞİLİZ, BUNU YAPMAYI KABUL ETMİYORUM” demiş. Bir kere bunu yapmaya kalkışmak HUKUKSUZLUKTUR, milletvekillerinin oy verirken özgür olması gereken İRADELERİNE MÜDAHALEDİR. Biz seçmenler olarak seçimlerde sandık başına giderken nasıl ki içeriye TELEFON SOKAMIYORUZ ve sokup da fotoğraf çekenlere polis dava okuyor, bu sabah Meclis içinde bu seçim yapılacaksa milletvekilleri içeriye TELEFON veya benzeri cihazlar SOKAMAMALIDIR! Ünal bey bunu yapmaya yönelirlerse oluşacak olan TEPKİ sonucunda Meclis Başkanını gene seçtirmeyi BAŞARAMAYACAK gibi görünüyor.

2- Sözde demokratik kurultay ertesinde güçlendiği iddia edilen Ünal bey Meclis’te yaşanan skandalla birlikte ciddi şekilde YIPRANDI ve zaten meşruiyet sorunu olduğu için özellikle Meclis’te büyük oranda kontrolünü yitirdi. Bu saatten sonra Meclis Başkanını seçtirmeyi başarsa bile toparlayamaz. AMA bugün yapılacak seçimde Meclis başkanını yine seçtiremezse ARTIK İSTİFASI KAÇINILMAZ OLUR.

3- Pek çok kişi bu durumda Ünal beyin kürsüye çıkıp “HODRİ MEYDAN BUYURUN ERKEN SEÇİME” diyeceğini düşünüyor ki zaten kendisi de bu blöfü kendi milletvekillerine karşı kullanıyor. OYSA ülkeyi erken seçime götürecek olan sadece Ünal beyin iradesi değildir. Erken seçim kararı alınması için ne Ünal beyin sözleri yeterlidir, ne de ana muhalefet CTP’nin erken seçim teklifi vermesi! UBP milletvekillerinin (hatta bazı muhalefet milletvekillerinin) erken seçim İSTEMEDİKLERİ çok bellidir. Meclis içerisinde ERKEN SEÇİME KARŞI OLAN bir BÜYÜK KOALİSYON vardır. Ünal beye paralel şekilde kurultaya giderken sürekli olarak “istikrar” vurgusu yapan Türkiye’nin de erken seçime sıcak bakmadığı dikkate alınırsa, böyle bir durumda UBP milletvekillerinin SEÇİM YERİNE YENİ ABİ formülüne yönelmeleri çok daha muhtemeldir. Ünal beyin istifasıyla Ersin bey yine bir başka UBP milletvekiline hükümet kurma görevi verirse şaşırır mıyız? Hayır. Neden şaşırmayız? Çünkü demokratik teamüller 2022’de yerle bir edilip bu şekilde gayrimeşru UBP-DP-YDP hükümeti kurulduğunda bugün Meclis içinde bulunan milletvekilleri (hükümet ve muhalefet el ele) bunu SİNEYE ÇEKTİLER, KANIKSADILAR ve NORMALLEŞTİRDİLER. O nedenle yarın çok benzeri bir senaryo sahneye konulursa kimse şaşırmamalıdır.