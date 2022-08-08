Maymun çiçeği vakaları: Sağlık durumları iyi

Kıbrıs Sağlık Bakanlı İletişim Danışmanı Konstantinos Athanasiou, ilk vakanın sağlık durumunun iyiye gittiğini, diğer iki vakanın ise hastaneye yatırılmaları gerekmediği için devletin birlikte çalıştığı Eden adlı özel bir merkezde tecride alındığını kaydetti.

Athanasiou pazar günü üç kişinin aşılandığını belirterek "İlk vakanın temaslısı olan üç kişi aşı için öne çıktı" dedi.

Yetkili, bugünden itibaren, şüpheli veya teyit edilmiş vakaları yönetecek sağlık çalışanlarının aşılamaya olan ilgilerini ifade edebilmeleri için huzurevlerinde bilgilendirme yapılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

Aşılamanın sağlık çalışanlarından başlayacağını da açıklayan İletişim Danışmanı virüsün yayılmasını engellemek ve önlemek için, maymun çiçeği ile uyumlu bir belirti ortaya çıktığında, doktorlarla temas kurulmasını istedi.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeği, insan çiçek virüsüyle ilişkili bir virüsün neden olduğu nadir bir viral enfeksiyondur ve çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'nın tropikal bölgelerinde görülür.

Hastalık ilk olarak 1950'lerin sonunda bir maymunda keşfedildiği görüldüğü için bu şekilde adlandırılmıştır.

Hastalık insanda ilk defa 1970 yılında görüldü.

Birincil bulaşma esas olarak Orta ve Batı Afrika bölgelerindeki enfekte yabanî hayvanlarla (primatlar veya kemirgenler) veya enfekte evcil hayvanlarla temas yoluyla tanımlanmaktadır.

İnsandan insana ikincil bulaşma vakaları, büyük damlacıkların solunmasının ardından solunum yoluyla ve etkilenen kişinin cilt lezyonlarıyla veya bulaşmış/kontamine nesnelerle (örneğin, bir hasta tarafından kullanılan yatak çarşafları veya havlular) temas yoluyla tanımlanmıştır.

Her durumda, hastalığın insandan insana bulaşma olasılığının düşük olduğu düşünülmektedir.

Hastalığın, yeterince pişirilmemiş enfekte bir hayvanın etinin tüketilmesi ya da hayvanın derisi veya kıllarıyla temas sonucu bulaştığı nadir vakalar söz konusudur.

Virüsün bulaştığı kişilerin çoğunluğu belirti göstermez. Semptom geliştiren kişilerde bu semptomlar enfeksiyondan 5-21 gün sonra ortaya çıkar (en yaygın olarak 12. gün civarında). Bunlar ateş, baş ağrısı, miyalji, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve halsizlik olabilir.

Ateşten bir ilâ üç gün sonra, başlangıçta lekeler ve papüller şeklinde karakteristik bir döküntü ortaya çıkar, bunlar kabarcıklara ve püstüllere ve daha sonra sonunda azalan veziküllere dönüşür.

Başlangıçta belirtiler baş ve yüz kısımlarında bulunur ve daha sonra ayaklar ve bacaklar da dâhil olmak üzere gövde ve uzuvlara yayılır.

Avrupa'daki son vakaların bazılarında döküntünün başlangıçta prenatal bölgede görüldüğü ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayıldığı unutulmamalıdır.