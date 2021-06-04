Mayıs ayında toplam 712 milyon 846 bin 221 TL ödeme yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mayıs ayında toplam 712, 846, 221.68 TL ödeme yapıldığını, bunun 448,502,054.31 TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 264,344,167.37 TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini de açıkladı. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mayıs ayında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında toplam; 264 milyon, 344 bin, 167 TL. 37 kuruş ödeme yapıldı.

Yapılan ödeme kalemleri şöyle: