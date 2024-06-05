Mayıs ayı hayat pahalılığı 3.5 , yıllık enflasyon yüzde 95.37

İstatistik Kurumu mayıs ayı hayat pahalılığı oranını % 3,5 olarak açıkladı.

Buna göre 5 aylık hayat pahalılığı %27.28 , yıllık enflasyon ise %95.37 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %14.09 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşirken, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %7.69, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.17, Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.43, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.90, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.41, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.15, Sağlık ana grubunda %1.64, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.62, Haberleşme ana grubunda %1.42, Ulaştırma ana grubunda %1.09, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.74 artış yaşandı.

Zam şampiyonu tiyatro bileti

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 465 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 114 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %150 ile tiyatro bileti (Devlet Tiyatrosu normal), %116,92 ile limon ve %72,64 ile maydanoz oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç ürün ise ise; %45.8 ile karpuz, %45.26 ile kavun ve %42.61 ile dolmalık biber oldu.