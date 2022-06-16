Mavroyannis'ten doğal gaz önerisi 

Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılacak eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in doğal gaz önerisi tartışma konusu oldu.



Mavroyannis, Kıbrıs sorununun çözümünden önce doğal gazın Türkiye’ye taşınmasını gündeme getirdi. Mavroyannis’in önerisinin, tartışılmak üzere ilk kez fikir olarak ortaya konduğuna dikkati çeken Fileleftheros gazetesi, bu önerinin; doğal gazın boru hattı aracılığıyla Türkiye’den Avrupa pazarına taşınmasıyla ilgili değil Türkiye’nin iç gereksinimlerini karşılamayla ilgili olduğunu belirtti.

Mavroyannis’in, doğal gazı müzakerelerin yeniden başlaması için önerdi.

Kıbrıslı Rum eski müzakereci Mavroyannis ayrıca Crans Montana’daki zirvenin sonrasında Başkan Nikos Anastasiadis’e ikisi yazılı biri sözlü olmak üzere üç kez istifasını sunduğunu teyit etti.

Mavroyannis, Crans Montana’daki konferansın sonlanması için kimsenin bu yönde talebi olmadığını da sözlerine ekledi.

