Mavroyannis resmen adaylığını açıkladı

Kıbrıslı Rumların eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis, bugün yaptığı açıklamayla 2023 yılındaki başkanlık seçiminde aday olacağını resmen duyurdu.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Mavroyannis açıklamasında, bağımsız aday olacağı seçimlerde kendisine destek verecek AKEL’e teşekkürlerini de sundu.

AKEL, 5 Haziran'daki kongresinde, 2023’te yapılacak başkanlık seçiminde eski müzakereci ve bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’i destekleme kararı almıştı.