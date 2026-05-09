Maviş: "Tahditlerin kaldırılması, ifade özgürlüğü açısından umut verici bir gelişme"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs’ta diyalog ve temasın yeniden güçlenmesi adına önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, Türkiye’ye giriş yasaklarının kaldırılması ve iki toplum arasında temasların artırılmasına yönelik adımları değerlendirdi.

Maviş, Ersin Tatar’ın görevde bulunduğu beş yıllık dönemde, Kıbrıslı Türk aydınlara yönelik Türkiye’ye giriş yasaklarının “sistemli bir baskı aracına dönüştüğünü” belirterek, 15’ten fazla Kıbrıslı Türk hakkındaki tahditlerin kaldırılmasını “ifade özgürlüğü, demokratik haklar ve toplumsal ilişkiler açısından önemli ve umut verici bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu süreçte ortaya koyduğu çabayı olumlu değerlendirdiklerini kaydeden Maviş, öte yandan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmeye de dikkat çekti.

Maviş, söz konusu görüşmede; sivil toplum, ibadet özgürlüğü, sağlık, ekonomi ve ticaret alanlarında atılan ortak adımların, iki toplum arasında güvenin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs’ın ihtiyaç duyduğu şey; gerilim değil diyalogun, yasaklar değil temasın, ayrışma değil ortak geleceğin güçlenmesidir” diyen Maviş, ortak gelecek adına sendikanın, sivil toplumun çözüm sürecine katılımı konusunda sorumluluk almaya ve katkı koymaya devam edeceğini belirtti.