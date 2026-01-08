Mavideniz’in ailesi mahkeme önünde toplandı, adalet talebini yineledi

İskele’de bir eğlence mekânında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz için ailesi ve yakınları, bir kez daha İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanarak adalet talebini yineledi.

Mahkeme önünde aile adına konuşan Mavideniz’in dayısı İrfan Davulcular, davanın yalnızca iki kişiyle sınırlı tutulduğunu belirterek, olayın gerçekleştiği işletme ile işletme ortaklarının da yargılanması gerektiğini ifade etti.

Davulcular, olayda ilgisi olan herkesin hak ettiği en ağır cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Son günlerde ortaya atılan, ailenin söz konusu işletmeden para aldığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Davulcular, “Biz hiçbir şekilde kimseden para almadık. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tek isteğimiz adalet” dedi.

Hüseyin Mavideniz’in çok genç yaşta, şiddet sonucu hayattan koparıldığını vurgulayan Davulcular, yaşadıkları acının hâlen taze olduğunu ve üzüntülerinin dinmediğini dile getirdi.

İngiltere’de yaşamalarına rağmen davayı yakından takip etmek istediklerini belirten Davulcular, “İngiltere’de olmamız nedeniyle süreci uzaktan izlemek zorundaydık. Ancak bu dava için özellikle buraya geldik. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Davulcular, mahkemeden beklenen cezanın çıkmaması durumunda davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımayı planladıklarını da sözlerine ekledi.