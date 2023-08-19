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Mavideniz zanlıları cezaevine gönderildi

Mavideniz zanlıları cezaevine gönderildi

İskele’de bir eğlence mekânında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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İskele’de bir eğlence mekânında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı M.Y ile D.Ö.A 3 ayı geçmemek kaydıyla yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak  cezaevine gönderildi.

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