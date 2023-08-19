Mavideniz zanlıları cezaevine gönderildi
İskele’de bir eğlence mekânında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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İskele’de bir eğlence mekânında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı M.Y ile D.Ö.A 3 ayı geçmemek kaydıyla yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.
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