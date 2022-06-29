Matbaa çalışanı tutuklandı

Çalışmakta olduğu matbaadan hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı C.A mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, zanlının “müstahdem tarafından sirkat” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerinde baskı operatörü olarak çalışan zanlının işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam 1620 Euro değerindeki AGFA marka 86 x 60.7 mm. ebatlarındaki her bir kutunun içerisinde 20 adet metal levha bulunan toplam 9 adet gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi.

25 Haziran’da polis bilgisine geldi…

Polis, olayın polise 25 Haziran’da rapor edildiğini kaydederek, zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında zanlıya ait evde yapılan aramada bahse konu levhaların boş olan 9 paket kutuları söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

5 gün tutukluluk

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 5 gün süre daha tutuklu kalmasını temin etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.