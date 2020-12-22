Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayana para cezası!

Sağlık Bakanlığı COVID- 19 salgını ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takmanın ve sosyal mesafenin zorunlu olduğunu duyurdu. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında “aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanacağı” da açıklandı.

Ayrıca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenlere de maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu olduğu belirtilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, söz konusu kişilerin gerekli önlemleri almakla yükümlü oldukları vurgulandı.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı kaydedilirken, bu yerlerin 24 saat süre ile kapatılacağı açıklandı. Sağlık bakanlığı açıklamasında “Organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulur. “Toplu Yaşam Alanları”: otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerleri anlatır” denildi.

İşte Sağlık Bakanlığı açıklaması:

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA

Bakanlığımız; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda, Covid-19 salgınının ülkedeki durumu yeniden değerlendirilerek 23.12.2020 tarihinden itibaren 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımlar uygulanacaktır.

1. Maske Takma Zorunluluğu Kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takma zorunludur. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

2. Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu 23.12.2020 tarihinden itibaren kapalı ve açık/yarı açık alanlarda kişiler arası sosyal mesafe (en az 1.5 metre olacak şekilde uygulanır ancak ayni evde yaşayan kişilere bu kural uygulanmaz) tedbir kararına uymak zorundadır. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesi (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

3. Toplu Yaşam Alanlarında Maske Takma ve Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi 3’üncü fıkrası uyarınca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler ilgili yasa maddesi uyarınca maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu kararına uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere yasanın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (C) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır; ayrıca bu yerler 24 saat süre ile kapatılır. Organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulur. “Toplu Yaşam Alanları”: otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerleri anlatır.