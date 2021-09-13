Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 459 iş yerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında 284 iş yerini Zabıta Şubesi ekipleri de 175 iş yerini denetledi.



Maske takmamanın cezası 440 TL

Bu çerçevede Zabıta Şubesi ekipleri söz konusu tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde AdaPass uygulamasına uymayan 7 iş yerine toplam 30.800 TL’lik para cezası kesti.



Zabıta ekipleri tarafından 1 kişiye kapalı alanda maske takmadığı için 440 TL’Lik para cezası kesildi.



Faaliyetten men, yazılı ihbar, ürün müsaderesi…

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde ise 2 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 6 birim ürün müsadere edildi.



1 berber salonu izinsiz ve Covid 19 kurallarına uymadığından dolayı faaliyetten men edildi, 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı yazılı ihbar verildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle açıklandı:

“74 Market, 10 Meyhane, 5 Gıda Deposu, 16 Berber/Kuaför/Güzellik Salonu, 29 Bar, 42 Cafe, 2 Oto Galeri, 7 Hotel, 1 Kahvehane, 9 Kreş, 1 Eğitim Merkezi, 1 Park, 1 Kahve Satış Yeri, 2 Döner Salonu, 2 Bakım Evi, 4 Baklava Salonu, 49 Restoran, 1 Büfe, 2 Fırın, 1 Pansiyon, 1 Su Satış yeri, 2 Dernek Lokali, 10 Off Licence, 2 Bet Ofis, 10 Petrol İstasyonu.”



Kurallara Uymayan İşletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

Yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetleri iletebileceği de kaydedildi.