“Masaya koyduğunuz işbirliğinde Fenerbahçe gelip, Çetinkaya ile oynayacak mı?”

YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Cenk Mutluyakalı, sadece ‘işbirliği’ için tüm aktörlerin katıldığı bir zirveye ihtiyaç olmadığını, böylesi bir zirvenin sonrasında bir yol haritası belirlenmesi ve bu yol haritasının

kapsamlı çözüme dair olacaksa önemli olduğunu söyledi.

Kanal Sim’de Serkan Soyalan’ın programına bağlanan Mutluyakalı, “Doğrusu Kıbrıslı Türkler açısından bir oyun söz konusudur” diyerek, “Bizim ihtiyacımız olan, uluslararası topluma katılacağımız, gelecek belirsizliğinin ortadan kalkacağı bir çözümdür” değerlendirmesini yaptı.

Mutluyakalı, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik, “Sizin masaya koyduğunuz işbirliğinde Fenerbahçe veya Galatasaray gelip, Çetinkaya ve Doğan Türk Birliği ile oyanayacak mı? Bu toplumun önü açılacak mı? Ercan doğrudan uçuşa açılacak mı?” sorularını da yöneltti, “Bunun için Tatar ile Fidan baş başa gelip bu sorunun yanıtlarını vermeli” diye konuştu.