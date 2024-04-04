"Mart ayında Ercan'da iki elektrik patlaması yaşandı, bir işçi yaralandı, kamuoyundan gizlendi"

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Tuğcu, halk arasında "şantiye elektriği" olarak bilinen "geçici akım" ile hizmet veren Ercan Havalimanı'nda iki ayrı patlama yaşandığını ve bir işçinin kolları yanarak yaralandığını açıkladı.

Tuğcu, olaylardan birinin 13 Mart, diğerinin ise 29 Mart tarihlerinde, taşeron işçilere yetkisiz elektrik işlemi yaptırılırken meydana geldiğini ve her ikisinin de kamuoyundan gözlendiğini söyledi. Her iki olayla ilgili detaylar paylaşan Tuğcu, "Geçici akım ciddi bir tehlike riski barındırır! Neden hâlâ geçici akımdasınız? Neden hâlâ normal akıma geçmek için Elektrik Kurumu’na başvuru yapmıyorsunuz? Bu soruların yanıtları aslında ortadadır; çünkü sistemin kurulumu henüz tamamlanmamıştır" dedi. Ahmet Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ciddi tehlike arz ettiği yönündeki tüm uyarılarımıza rağmen sekiz aydır hâlâ, halk arasında şantiye elektriği olarak bilinen geçici akım elektrikle beslenen Ercan Havalimanı’nda, geçtiğimiz ay içerisinde iki ayrı iş kazası meydana geldiği, kolları yanan bir işçinin büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı. Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nda biri 13 Mart, diğeriyse 29 Mart tarihlerinde taşeron işçilere yetkisiz elektrik işlemi yaptırılırken meydana gelen ve kamuoyundan gizlenen bu iki ayrı olay, EL-SEN’in bilgisine yeni gelmiştir. 13 Mart’ta meydana gelen ilk olayda, havalimanı işletmecisi tarafından tutulan taşeron şirkete ait bir işçi, alçak gerilim panosunda yetkisiz işlem yaparken (bu tür teçhizatta işlem yapmak KIB-TEK’İN yetkisindedir), iki fazı birbirine çakıştırarak patlamaya sebep oldu. Patlama sonucu işçinin kolları yandı. 29 Mart’ta meydana gelen ikinci olayda ise, söz konusu taşeron şirket, KIB-TEK’e ait olan güç merkezi dört numaralı kuru tip trafoda ve yine KIB-TEK’in bilgisi olmadan jeneratör bağlantıları yaparken, trafoyu patlattı. Neyse ki bu patlamada, kimseye herhangi bir şey olmadı. Bizler EL-SEN olarak, yeni havalimanının işletmeye açıldığı 20 Temmuz 2023 tarihinden bu yana ısrarla uyarıyoruz; Geçici akım ciddi bir tehlike riski barındırır! Neden hâlâ geçici akımdasınız? Neden hâlâ normal akıma geçmek için Elektrik Kurumu’na başvuru yapmıyorsunuz? Bu soruların yanıtları aslında ortadadır; çünkü sistemin kurulumu henüz tamamlanmamıştır. Çünkü binlerce yolcuya ev sahipliği yapan Ercan Havalimanı, sekiz ayı aşkın bir süredir KIB-TEK’in onay aşamasına gelemeyen, sağlıksız bir enerji donanımıyla işletilmektedir. Biz ‘bu havalimanı bu şekilde hizmete açılmamalıdır’ dediğimizde bizi hain ilan eden siz Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, neredesiniz? Aslı astarı olmadığı halde defalarca EL-SEN’i Ercan’da ‘sabotajcı’ ilan ederek, bizi toplumun önünde karalama kampanyası yürüten siz Sayın Arıklı, son bir ayda meydana gelen bu iki patlamayı neden herkesten gizlediniz? Beklediğiniz nedir? Birilerinin ölmesi mi? Ve siz KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın! Bütün bu olup bitene ses çıkarmama nedeniniz nedir? KIB-TEK’in kurduğu elektrik sisteminin, bizzat işin ehli olan KIB-TEK personeli tarafından kullanılması gerektiğini çok iyi bildiğiniz halde, bu son derece tehlikeli ve üstelik geçici akımla çalıştırılan cihazlara, dışarıdan getirttiği taşeronlarla müdahale eden işletmeciye göz yumarak, ölüme davetiye çıkaranlara suç ortaklığı yaptığınızın farkında değil misiniz? EL-SEN olarak sekiz aydır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz! Ercan’daki elektrik tesisatı bir an önce tamamlanmalı ve havaalanı derhal geçici akımdan çıkarılıp normal akıma geçirilmelidir. Bu yapılmadığı sürece, yaşanacak olan tüm iş kazalarından sizler sorumlu olacaksınız. Hem Havalimanı çalışanlarının hem de yolcuların can ve mal güvenlikleri, yangından mal kaçırır gibi aceleyle açtığınız işletmeden kazanacağınız paralardan, çok ama çok daha önemlidir!"