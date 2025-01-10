Maronitleri konu alan 'Kayıp' belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde Koruçam ve Karpaşa köylerinde çekimleri yapılan ve Maronitleri konu alan "Kayıp" adlı belgesel, 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Konferans Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerininhazırladığı çalışma ve gösterim hakkında detaylı bilgi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden alınabilir.