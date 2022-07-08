"Marketten yüzlerce paket sigara, pirinç, yulaf ezmesi ve para çaldılar"

Lefkoşa’da meydana gelen "Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan zanlılar M.G. ve M.M.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, 3 – 4 Temmuz 2022 tarihleri 02.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Ağaç Market” isimli iş yerinin kilidini kırarak içeriye giren zanlıların, masa üzerinde bulunan Toshiba dizüstü bilgisayar ve faresi, 27 adet Marlboro touch sigara, 26 adet Parlament uzun sigara, 38 adet Kent Switch sigara, 96 adet Harvest slim Coffee ve mentol sigara, 9 adet All Rice basmati pirinç, 8 adet Lifalif yulaf ezmesi ve bahse konu masanın ikinci çekmecesinde muhafaza edilen 675 TL nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıktıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olay yeri ve çevresinde başlatılan kapsamlı soruşturma neticesinde zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek 7 Temmuz 2022 tarihinde derdest emri ile tutuklandıklarını belirtti.

Polis zanlıların tutuklanmasının ardından zanlı M.G.’nin ikametgahında yapılan aramada; 3 adet Rothmans 50 gram tütün ve olay günü giymiş olduğu giysileri bulunarak emare olarak alındığını, zanlı M.M.’nin ikametgahında ise olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler, incelemesi süren kamera görüntüleri ve emareler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.