“Marketten yoğurt, çips, ketçap ve yulaf çaldı”

Lefkoşa’daki bir marketten “meyveli yoğurt, cips, ketçap ve diyet yulaf” çalmakla suçlanan J.T. tutuklanarak “Sirkat” ve “İkamet izinsiz” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi günü Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 400 TL değerindeki ürünü poşete koyup, aldıktan sonra ödeme yapmadan marketten ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Nisan’da yine aynı markete müşteri olarak girdiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının evinde 18 Nisan’da arama yapıldığını, çaldığı çipsin bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, soruşturma aşamasında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 143 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyen polis, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.