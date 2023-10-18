Marketten “yaşlanma karşıtı gece serumu, spatula ve bıçak seti” çaldı

Erülkü Süpermarket’ten “yaşlanma karşıtı gece serumu, spatula ve bıçak seti” çalan şahıs, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, 1 Ekim tarihinde Erülkü Supermarket’e giden faili meçhul bir şahsın 362 TL değerinde yaşlanma karşıtı gece serumunu,126 TL değerindeki yemek spatulasını ve 152 TL değerindeki bıçak setini çantasına koyduktan sonra market kasasından ödeme yapmadan çaldığını söyledi.

Polis, olayın 9 Ekim tarihinde bildirildiğini, incelenen kamera görüntülerinde ZUA 084 plakalı kiralık araçla marketten ayrılan şahsın R.M. isimli zanlı olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Polis, 10 Ekim tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 17 Ekim tarihinde ise Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Alınması gereken ifadeler ve zanlının ikametgahında söz konusu ürünlerin tespit edilebilmesi için arama yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.