Marketten iki ayrı hırsızlık

İki ayrı marketten alkollü içti çalan 3 kişi ve bir başka marketten kozmetik ürün çalan 2 kişi tutuklandı.

Açıklamada, Lefkoşa’da bulunan 2 markete müşteri olarak giren ve alkollü içki çaldığı tespit edilen S.L.M.(E-23), R.V.M.(E-26) ve A.L.L.(E-25) tutuklandığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre 18 Ağustos Perşembe günü Malin-1 Market’e, 20 Ağustos Cumartesi günü de Elif Market’e müşteri olarak giren 3 kişi toplam değerleri 1955 TL olan toplam 6 şişe alkollü içkiyi çaldı.

Dün saat 18:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden M.Ç.(K-21) ve B.G.(K-20)’nin toplam 458.60 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünü çaldı.

Güzelyurt’ta Koral Kalkan’a ait araçta bulunan altın tesbih 16 Ağustos Salı günü çalındı; olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen M.K.(E-39) tutuklandı.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşma devam ediyor.