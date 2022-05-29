Marketten çaldıkları ürünleri çantalarında sakladılar

Demirhan’da marketten kozmetik ürünü çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polisin, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden N.R.(K-28) ve S.B.(K-31), toplam değerleri 5.761,84 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan giyim eşyalarını beraberlerindeki çantalar içerisinde koyup gizledikten sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”