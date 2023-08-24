Marketten 974 TL değerinde kıyafet çaldı: “Sanırım ilaçların etkisinden dolayı böyle oldu”

Süpermarketten 974 TL değerinde kıyafet çaldığı tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, babasından kalan aylık 8 bin TL maaşla geçindiğini ve kullandığı ilaçlar nedeniyle bu suçu işlediğini söylemesi üzerine teminat şartı konmadan, kefaletle serbest bırakıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, S.K. isimli zanlının Çarşamba günü bir süpermarketten 974 TL değerinde kıyafet çaldığını söyledi.

Polis memuru, iş yerinden yapılan şikâyet üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, çalınan kıyafetlerin emare alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 59 yaşındaki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını belirterek, “Sanırım ilaçların etkisinden dolayı böyle oldu” dedi.

Zanlı babasından kalan aylık 8 bin TL tutarındaki maaşla geçindiğini, mahkemenin nakit teminat öngörmesi halinde ödemeyeceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının sosyal ve maddi durumunu göz önünde bulundurduğunu, bu nedenle nakit teminat veya kefil kefaleti şartı koymayı uygun görmediğini söyledi.

Candaş, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün polise giderek, ispat-ı vücut yapmasına ve 200 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.