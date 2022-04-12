Marketten 4 bin TL’lik eşya çalan zanlılar teminata bağlandı

Demirhan'da, marketten elektronik eşya ve pil çalan zanlılar L.N.S ve C.L.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlıların 7 Nisan saat 13.30 raddelerinde, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yerinde ‘sirkat’ suçunu işlediklerini belirtti. Bekiroğlu, zanlıların alışveriş arabası içerisindeki çantalarına, birlikte organize olarak değeri 3 bin 999 TL olan matkabı ve muhtelif miktarlarda pilleri kasadan geçirmeyerek çaldığını ve alışveriş merkezinden ayrıldığını ifade etti. Olayın polisin bilgisine 9 Nisan 2022 tarihinde geldiğine işaret eden Bekiroğlu, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki evlerinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Bekiroğlu, zanlı L.N.S’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çekerek, sirkat edilen malzemeleri evinde sakladığı yerde polise teslim ettiğini ve emare olarak alınmasını sağladığını anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Bekiroğlu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.