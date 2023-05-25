“Marketten 4 bin 500 TL’lik kozmetik ürünü çaldı”

Erülkü Süpermarket’teki konfeksiyon ve kozmetik reyonundan bulunan toplam değerleri 4 bin 569 TL olan muhtelif ürünleri çalmakla suçlanan C.A. isimli şahıs tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, C.A. isimli zanlının “sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Pazartesi günü, Erülkü Süpermarket içerisinden konfeksiyon ve kozmetik reyonundan bulunan toplam değerleri 4 bin 569 TL olan muhtelif ürünleri beraberinde bulunan siyah renk spor çanta içerisine koyarak kasadan herhangi bir ödeme yapmaksızın market dışına çıkarak sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve evinde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunmuş olup emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4000 TL nakdi teminat, bir kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.