“Marketler denetleniyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, marketlerin denetlendiğini söyledi, ancak detay vermedi…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini söyledi.

Amcaoğlu, bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin, market denetimlerini “sürdürdüğünü” söyledi, “denetim yapılmıyor” iddiasının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat ve Kalite Kontrol Birimi tarafından 2023 yılı boyunca 3 bin 837 işyeri denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Amcaoğlu, sadece 24 kişiden oluşan personelle yapılan denetimler sonucunda 2 milyon 758 bin 86 TL 28 kuruş değerinde malın müsadere edildiğini, müsadere edilen mallar içerisinde tarihi geçmiş olanların ise imha edildiğini belirtti.

Amcaoğlu, 2023 yılı içerisinde denetlenen işletmelere 401 bin 197 TL 20 kuruş para cezası kesildiğini de kaydetti.

Ancak açıklamada, kaç marketin, hangi konularda denetlendiğine dair bilgi verilmedi.