Marketler Birliği, çalışma saatlerde kısıtlama istedi

Marketler Birliği, son günlerde covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle çalışma saatlerinde düzenleme yapılması talep etti. Çalışma saatlerinde kısıtlama isteyen Marketler Birliği, Cumartesi 08.00- 18.00 arası, Pazar günleri ise tam gün kapalı olacak şekilde düzenleme istedi.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Tüm toplum bileşenlerinin sorumluluk alması gereken bir dönemden geçiyoruz. Açık olan biz marketler ülkemizde yükselen Corona virüsü salgını tehlikesine karşı çalışma saatlerimizin kısıtlanmasını talep ediyoruz.

Söyle ki;

Pazartesi, Cumartesi günleri

Açılış, sabah saat 8.00

Kapanış, akşam saat 18.00

Pazar günleri ise tamamen kapalı olacak şekilde bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.

Bu önerimizle biz market işletmecileri ve çalışanlarımız olarak, ülkemizde yükselen salgının düşüşüne katkı sağlaması için üzerimize düşen özveriyi göstermeye hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Bu çağırımızı kamu oyu ile de paylaşıyoruz.

Bu vesile ile halkımıza sadece acil ihtiyaçlarını karşılamak için en minimum seviyede dışarıya çıkmalarını, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulunuyoruz.

Yaşlı, hasta ve dışarıya çıkmaması gereken insanlarımızın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırabileceğimizi ayrıca belirtmek isteriz.