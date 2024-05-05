Marketin otoparkında “tabanca” operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Polis tarafından, Lefkoşa’daki bir marketin otoparkında yapılan operasyon sonucu tasarruflarında tabanca ve canlı mermi ile yakalanan zanlılar tutuklandı.

İki zanlı, “kanunsuz ateşli silah taşıma tasarruf ve kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Pazar günü saat 01.00 raddelerinde Küçükkaymaklı Lefkoşa da bulunan bir marketin araç park yerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde B.E.’nin kullanımındaki araç içerinde bir 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, B.E. ile olay yerinde bulunan B.H. isimli zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahın balistik incelemeye gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.