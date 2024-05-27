Market hırsızına 3 gün tutukluluk

Gönyeli’de faaliyet gösteren Hocanın Market içerisinde 16.04.2024 ve 26.05.2024 tarihleri arasında

meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında mesele zanlı olarak görülen 38 yaşındaki R.R.A tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada kapsamında bahse konu şahsın Girne'deki ikametgahında polis tarafından yapılan arama sonucu muhtelif market ürünleri ele geçirildi.

Zanlı R.R.A, bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.