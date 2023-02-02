Market çalışanı 141 bin TL sirkat etmekle suçlanıyor

Gönyeli’deki bir markette, müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 141 bin 350 TL parayı zimmetine geçirmekle suçlanan zanlı İ.D. mahkemeye çıkarıldı, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mehmet Pınardan, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan İ.D. isimli zanlının, Gönyeli’deki Benli Gıda’da “kasiyerlere yardım etmek” maksadı ile alışveriş yapan müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 141 bin 350 TL parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, gönüllü ifadesinin temin edildiğini, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.