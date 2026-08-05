"Mare Monte, yeniden cazibe merkezi olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni videoda Mare Monte sahiline ilişkin vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Rahvancıoğlu, Mare Monte sahilinin yalnızca Lapta için değil, tüm Kuzey Kıbrıs için önemli bir değer olduğunu belirterek, bölgenin doğru planlanması halinde hem halkın yaşam kalitesine katkı sağlayacağını hem de bölge ekonomisine yeni gelir kaynakları kazandıracağını ifade etti.

Paylaşılan videoda, Mare Monte bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler görsel canlandırmalarla da yer aldı. Rahvancıoğlu, hedeflerinin halkın özgürce faydalanabileceği, sosyal yaşamı güçlendiren ve turizmi destekleyen bir sahil düzenlemesini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Vakıflar İdaresi'nin de bölgenin değerini artıracak, kamu yararını gözeten projelere açık bir yaklaşım sergilediğini belirten Rahvancıoğlu, bu fırsatın doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rahvancıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mare Monte sahili sadece Lapta'nın değil, bütün KKTC'nin ortak değeridir. Bu bölgeyi doğru projelendirerek, yatırımları koordine ederek ve sorumluluk üstlenerek yeniden ülkemizin en canlı yaşam ve çekim merkezlerinden biri haline getireceğiz."

Rahvancıoğlu, amaçlarının sadece bir sahil düzenlemesi yapmak değil, bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan uzun yıllar değer katacak kalıcı bir vizyon ortaya koymak olduğunu da sözlerine ekledi.