17. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında film gösterimi ve söyleşi etkinliği yapıldı

Lefkoşa’daki AB Bilgi Merkezi’nin bahçesi, 17. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında hem düşündüren hem de eğlenceli anlara sahne olan bir film gösterimine ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu etkinlikte, yönetmenliğini Evren Maner’in üstlendiği Sofoklis filmi izleyicilerle buluştu. Film, 1950'lerde ülkesini terk etmek zorunda kalan 87 yaşındaki Sofoklis'in, yarım asır sonra doğup büyüdüğü köyüne yeniden kavuşma umudunu konu alan etkileyici hikâyesini anlatıyor.

Etkinliğin açılış konuşmaları, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Doruk Güven Emiroğlu tarafından yapıldı. Konuşmalarda kültürel paylaşım, empati ve anlayışın önemi vurgulanırken, gençliğin barış ve uzlaşıya katkı sağlama potansiyelinin altı çizildi.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye, filmin yönetmeni, yapımcısı ve senaristi olan Evren Maner katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü AB Bilgi Merkezi takım lideri Birol Urcan üstlendi. Etkinlik, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşen bir soru-cevap bölümüyle sona erdi.

17. Lefkoşa Gençlik Günleri etkinlikleri, 5, 6 ve 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünce Atölyesi ve 12 Ağustos’ta AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilecek Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi etkinlikleri ile devam edecek.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı hakkında

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı, Avrupa Birliği’nin toplumun gelişimini destekleme çabalarının temel taşlarından biridir. Program, ekonomik koşulları iyileştirerek ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında iş birliğini teşvik ederek, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Altyapı, çevre, eğitim ve insan hakları gibi birçok sektöre finansman sağlayan Program, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye katkı sunmaktadır. Ekonomik kalkınmayı desteklemenin yanı sıra, sivil toplumu güçlendirmeye, AB değerlerini teşvik etmeye ve Kıbrıs Türk toplumunun yaşam kalitesini artırmaya odaklanmaktadır. Avrupa Birliği, 2006 yılında başlayan AB Yardım Programına bugüne kadar yaklaşık 700 milyon euro tahsis etmiştir.