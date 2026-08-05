KSP: Yaşasın Kıbrıs komünizminin 100. yılı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs işçi sınıfının ve ezilen halkının tarihinde en parlak dönüm noktalarından biri olan Kıbrıs Komünist Partisi'nin (KKK) 100. kuruluş yıl dönümünü (15 Ağustos 1926) selamlayan bir bildiri yayınladı.

KSP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, KKK'nın kuruluşunun sadece bir siyasi partinin doğuşu değil, İngiliz emperyalizminin boyunduruğu altındaki adada sömürgeci güçlere karşı yükseltilen “gerçek devrimci seçeneğin” ilanı olduğu vurgulandı. Bildiride, 1920’lerin başında Limasol limanlarında Rum ve Türk işçilerin ortak iradesiyle filizlenen bu hareketin, ülkemizdeki sınıfsal uyanışın ilk meyvesi olduğu hatırlatıldı.

KKK'nın 1926’daki birinci kongresinde alınan ve Sovyetler Birliği ile Komintern’in tavsiyeleriyle şekillenen kararların, bugün hâlâ yol gösterici olduğu belirtildi. KSP, KKK mirasının temel direklerini şu şekilde özetledi:

1. Bağımsız Kıbrıs: İngiliz sömürge idaresine son verilmesi ve adanın emperyalist stratejiler için bir "batırılamaz uçak gemisi" olarak kullanılmasının reddedilmesi.

2. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe: Tüm ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların nedeni olan İngiliz emperyalizminin sömürge yönetimini yıkmak ve bağımsız Kıbrıs'ı kurmak için tüm anti sömürgeci sınıfların, kesimlerin, etnik toplumların ve gurupların anti-İngiliz emperyalist birleşik cephesinin kurulması.

3. Toprak Reformu: Toprağın asıl sahibinin Kilse ve Vakıf’ın olmadığının ilanı. Toprağın yoksul köylüye devredilmesi ve ayrıca köylülüğün tefeci borçlarından kurtarılması.

4. Uluslararası Dayanışma: Kıbrıslı emekçilerin çıkarlarının, dünya proletaryasının çıkarlarıyla birleştirilmesi ve sömürgeci "böl-yönet" politikalarına karşı durulması.

KSP, 1926’da dikilen bu şanlı bayrağı bugün “Mikroçip Çağı" teknolojisiyle birleştirerek daha da yükseğe taşıdığını ilan etti. Açıklamada, Kıbrıs sorununun BM parametreleri veya AB müktesebatı gibi "emperyalist kısır döngü" tuzaklarıyla çözülemeyeceği, tek gerçek çözümün İngiliz üslerinin ve tüm yabancı askeri varlığın adadan derhal tasfiyesi olduğu yinelendi.

Bildiri, KKK'nın 1926'daki saf ve militan ruhuna bağlılık vurgusuyla son buldu: "1926'da atılan o tohum, bugün birleşik bir işçi sınıfı iktidarı olarak çiçek açacaktır. Yaşasın Bağımsız, Demokratik, Anti-Emperyalist Birleşik Kıbrıs!"