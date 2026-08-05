İstatistik Kurumu cuma gününe kadar hizmet veremeyecek

İstatistik Kurumu, Eski Meclis Binası’na taşınma çalışmaları nedeniyle cuma gününe kadar hizmet veremeyecek.

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler yaptığı yazılı açıklamada, taşınma süresince kurumda herhangi bir işlem yapılamayacağını ve hizmet sunulamayacağını belirtti.

Besimler, kurumun, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.