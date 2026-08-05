Karaağaç’ta yarın iki saatlik elektrik kesintisi…
KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma sebebiyle Karaağaç’ta yarın iki saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Karaağaç köyüne yarın iki saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Karaağaç enerjisiz olacak.
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