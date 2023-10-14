Maraş’ta terzi dükkânı kurşunlandı

Gazimağusa Maraş bölgesinde faaliyet gösteren bir terzi dükkânında gece yarısı saat 2.00-3.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından terzi dükkânı kurşunlandı.

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerinde 1 kurşun izine rastlandığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Detaylar birazdan…