Maraş’ta terzi dükkânı kurşunlandı
Gazimağusa Maraş bölgesinde faaliyet gösteren bir terzi dükkânında gece yarısı saat 2.00-3.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından terzi dükkânı kurşunlandı.
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Gazimağusa Maraş bölgesinde faaliyet gösteren bir terzi dükkânında gece yarısı saat 2.00-3.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından terzi dükkânı kurşunlandı.
Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerinde 1 kurşun izine rastlandığı tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Detaylar birazdan…
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Etiketler : kurşunlama, Gazimağusa, terzi