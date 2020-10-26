'Maraş'ta piknik yapalım'

KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da Kıbrıs’ın kuzeyine gelme planını açıklayan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iadeyi ziyaret, acil durum hastanesinin açılmasının yanı sıra, ‘Maraş’ta piknik yapma’ istemini de belirtti.

Tatar’a ‘Maraş’ta bir de piknik yaparız, değil mi?’ diye soran Erdoğan, Tatar’ın sessiz kalması üzerine, şaşırdı, yeniden sordu.