Manavoğlu: “Siyasilerin bundan sonra atacağı her adım çok önemli”

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili “Siyasilerin bundan sonra atacağı her adım çok önemlidir” diyen HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, tüm gelişmelerin takipçisi olacaklarını anlattı.

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin Türkiye gündeminde de geniş yer bulduğunu ifade eden Manavoğlu, videoda verilen bilgilerle tahkikat açılabileceğine işaret ederek, siyasi erkin iradesinin de önemine değindi.

Halkın Partisi olarak polise ihbar dilekçesi sunulduğunu anımsatan Manavoğlu, bugün de gerekli işlemlerin yapılması için takipte olacaklarını anlattı.

“Biz bu konuda irademizi ortaya koyduk, devamını da getireceğiz. Biz yapılması gerekenleri izah ettik, başvuruyu da yaptık, ihbarda bulunduk. Gerisini de takip edeceğiz. Polis harekete geçmek zorundadır. Eğer yapmazsa o zaman Polis teşkilatında sorun aranmalı.” şeklinde konuştu. İhbar dilekçesinde TC-KKTC adli işbirliği anlaşmasını da hatırlattıklarını ve konuyla ilgili ne gibi işbirliği yapılacağını paylaştıklarını kaydetti.

“Talepkâr olmalılar”

Manavoğlu, Polis teşkilatının gerekli iradeyi göstereceğine inancını belirtirken, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da konuyla ilgili iradesini ortaya koyması, talepkar olması gerektiğini anlattı. “Aradan zaman geçse de itiraflar var ve birileri buna tanıktır deniliyor, cinayetle sonuçlanan bir olay yeniden gündeme gelebilir. Bu yıllardır kanayan bir yaradır ve toplum huzuru için ileriye götürülüp sonlandırılmalı.” dedi.

“Son videosunda şahıslar, tanıklar, elle tutulur birçok şey vardı”

Düne kadar hükümet kanadından hiçbir açıklama gelmemesinin ve Ersin Tatar’ın “Olağanüstü bir gerginliğe yol açmaya gerek yok” yorumlarını da değerlendiren Manavoğlu, açıklamaları yapan Sedat Peker’in de şahsı nazarında söylediklerinin güvenilirliğinin de sorgulanabileceğine değindi. “Bu şahıs çeşitli videolarla birçok şey söyledi, bu nedenle harekete geçmek belki güvenilirlik açısından zaman aldı. Ama son videosunda şahıslar, tanıklar, elle tutulur birçok şey vardı. Bu nedenle harekete geçildi.” yorumunda bulundu.

“Adalı’nın görüşü ne olursa olsun, ister sağ, ister sol, Cumhurbaşkanı da Başbakan da bu görüş ayrılığını bir kenara koyup konun üzerine eğilmeliler”

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Adalı cinayetine dair “Kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir” yorumunu da değerlendiren Manavoğlu, bunları ‘araştırmayı olumlu etkileyecek açıklamalar’ olarak değerlendirdi. Yıllardır ülkede ‘milli hamaset’ yapıldığını, sömürü yapılarak Kıbrıslı Türklere zarar verildiğini dile getirdi. Ülkedeki birlik ve beraberliğe zarar verildiğini kaydeden Manavoğlu, “Sedat Peker’in yaptığı açıklamalar bu olayın çözümü için çok önemli. Birlik ve beraberlik ile hareket edilmeli, cinayete kurban giden Adalı’nın görüşü ne olursa olsun, ister sağ, ister sol, Cumhurbaşkanı da Başbakan da bu görüş ayrılığını bir kenara koyup konun üzerine eğilmeliler.” dedi. UBP komitede ısrarlı Seçim tarihiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Manavoğlu, dün de bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığı odasında toplantı yaptıklarını anlattı. UBP’nin Ad- Hoc komitenin kurulmasıyla ilgili kararlılık sergilediğini dile getirdi.