“Malzemeler eriyor, iş yapamaz noktaya gelindi, artık sorun çözülsün”

Batuhan BORAKAN

Uzun süreli elektrik kesintileri esnafı iş yapamaz hale getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan esnaf “böyle giderse çok ciddi zarara uğrayacağız, bir an önce gereken yapılmalı” dedi.

Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf, dükkandaki mallarının ‘çöp’ olmasından korktuğunu belirtti.

Hakan Biçentürk (Biçentürk Restoran Direktörü):

“Bu kesintiler halkın hiçbir suçu olmadan, çektiği cezadır… Bu uzun süreli kesintilere buzluk, jeneratör hiç bir şey dayanmaz”

Gönyeli’de bulunan Biçentürk Restoranın sahibi Hakan Biçentürk kesintiler nedeniyle jeneratör kullandığını belirterek, “On beş saatte bin TL’lik mazot parası verdim, vermeye de devam ediyorum. Bu uzun süreli kesintilere buzluk, jeneratör hiç bir şey dayanmaz” dedi.

Kesintiler nedeniyle sabaha kadar jeneratör başında bekleyip dükkandaki gıdaların bozulmaması için çaba gösterdiğini ifade eden Biçentürk, “Biz nelerin altından kalktık bunun da altından kalkacağız, ama birileri kalkabilecek mi bilmiyorum. Bunun cezasını biz mi çekeceğiz? Bizim ne suçumuz var” şeklinde konuştu.

“Bu kesintiler halkın hiçbir suçu olmadan çektiği cezadır” diyen Biçentürk mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Mustafa Bilgin (Alseven Kasap):

“Gece iki kez Çatalköy’den Gönyeli’ye dükkana geldim”

Çatalköy’de ikamet eden, Gönyeli’de kasap dükkanı bulunan Mustafa Bilgin, jeneratörün kapasitesinin güçlü olmadığından, dükkanında bulunan et buzluklarını uzun saatler çekemeyeceğini söyledi.

Bilgin, “Etlerim bozulmasın diye dün gece Çatalköy’den dükkana iki kez jeneratörümü kontrol etmeye geldim. Kesintiler devam ederse ciddi bir maddi zarara uğrayacağız, bu etler ülkemizin sıcağına maksimum 24-30 saat arası dayanır” dedi.

Tuğçe Korkmaz (Fish World Trading Direktörü)

“Çok mağduruz”

Gönyeli’de balıkçı dükkanı bulunan Tuğçe Korkmaz, “elektrik kesintilerinden dolayı çok mağduruz” dedi.

jeneratörün ciddi bir maliyeti olduğunu belirten Korkmaz, “Daha öncede kesintilerle ilgili büyük sıkıntılar yaşıyorduk, bu sıkıntılar yeniden başladı, jeneratör alacak gücümüz yok” şeklinde konuştu.

Korkmaz, Lefkoşa şubesinde de elektrik olmadığını bu nedenle dükkanında bulunan mallarını oraya da aktaramayacağını belirterek, “Durum düzelmezse çok ciddi zarara uğrayacağız” dedi.

Yusuf Veziroğlu (Ozimeat kebap salonu direktörü):

“Bir an önce önlem alınsın”

Gönyeli’de restoranı bulunan Yusuf Veziroğlu, elektrik kesintileri sebebiyle çok zor durumda olduklarını söyleyerek “Müşterilerimize iyi hizmet veremiyoruz” dedi.

Veziroğlu, et buzluklarındaki ısının arttığını belirterek “Etlerimizin ne olacağını bilmiyoruz, bir an önce önlem alınsın” şeklinde konuştu.

Şener Torunoğlu (Baklavacı Torunoğlu direktörü):

“Buzluktaki malzemelerimiz erimeye başladı”

Gönyeli’de tatlıcı dükkanı bulunan Şener Torunoğlu, bayram tarihinin yakın olması sebebiyle buzluktaki malzeme stoklarının erimeye başladığını ifade etti.

Torunoğlu, “Bugün (dün) çalışmadık. Makinelerimizin hepsi elektronik, karanlık içerisindeyiz, iş yapamadık” dedi.

Terazinin elektronik olduğunu söyleyen Torunoğlu, “Müşterilere mecburen tatlıları tane ile satacağım” şeklinde konuştu.

Ahmet Fikret Ercan (Sosyete Kuaför):

“Randevularımın hepsini iptal ettim”

Gönyeli’de kuaförlük yapan Ahmet Fikret Ercan, elektrik kesintileri nedeniyle “Randevularımın hepsini iptal ettim” dedi.

“Kesinti nedeniyle kazanç sağlayamadık, telefonlarımızın şarjı bitti müşterilerimizle iletişim kuramıyoruz” şeklinde konuşan Ercan, “Evimizdeki erzaklar da erimeye başladı, umarım sorun en kısa sürede çözülür” ifadelerine yer verdi.