“Maliyeyi batırdınız, borç enkazını CTP iktidarına bırakmaya hazırlanıyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis kürsüsünden UBP-DP-YDP hükümetinin kamu maliyesini yönetemez hale getirdiğini ve devleti bir borç sarmalına sürüklediğini vurguladı.

Talat, hükümetin her ay düzenli olarak borçlanarak günü kurtarmaya çalıştığını belirterek, bu sürdürülemez tablonun faturasının planlı bir şekilde Ocak 2027’ye, yani bir sonraki hükümet dönemine yıkıldığını ifade etti.

Hükümetin, tarihi açığı borçla kapatmaya çalıştığını, hemen her ay borçlanıldığını belirten Talat, “Ocak 2027’ye gelindiğinde, 5 milyar TL’lik borç yükü olacak. Yani, kendi hükümetiniz sonrasına borç bırakıyorsunuz” dedi.

Talat, “Hemen gitmeniz gerek. Bu iş artık bitti” diyerek, koalisyon ortakları YDP ve DP’nin “dış kapının dış mandalı” gibi davrandığını belirterek, “Siz şu anda bizim hükümete geleceğimiz dönemle ilgili tasarruflarda bulunuyorsunuz. 5 milyar TL’lik yük getiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Artık beyin ölümü gerçekleşen bir hükümet var” diyen Talat, “Artık halkta size dair bir gram umut yoktur. Haziran ayında artık seçime gidelim. Size de halka da yazık. Sizin bıraktığınız enkazı temizlemeye çalışacak bizim kuracağımız hükümete de yazık” ifadelerini kullandı.